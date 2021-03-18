Yüksek gerilim hattına düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı
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Yüksek gerilim hattına düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı

18.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:51

Bodrum'da yüksek gerilim hattına yıldırım düştü. Kameralara yansıyan korku dolu o anlarda, yıldırımın yüzlerce metre uzunluktaki elektrik telini kopardığı görüldü. Kopan tel sonrası yol trafiğe kapatılırken, yaşanan olay çevrede paniğe yol açtı.

Bodrum'a aralıklarla yağan yağmur zaman zaman gök gürültüsü ile etkisini sürdürdü. Şimşekler, gece karanlığını aydınlattı. Sabah saat 08.00 sularında Konacık Gazderesi Caddesi üzerindeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti. Direğe düşen yıldırımla birlikte yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli, büyük bir gürültüyle koparak yola ve bölgedeki bir otoparka düştü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki Gönül Trafik Otoparkı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. O esnada otoparkın bir güvenlik kamerası ile modeminin yandığı öğrenildi. Kopan tel sonrası yol trafiğe kapatıldı. Elektrik dağıtım işletmesinin ekiplerince kopan telin yerine yenisi çekildi

Yüksek gerilim hattına düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı
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