Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
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Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı.

Bektaşlı Kasabası'nda akşam üzeri etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ebubekir Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları çevredeki evlere zarar verdi. Minarenin şerefesinden çıkan demir ve beton parçaları, elektrik tellerini kopardı, köyde elektrikler bir süreliğine kesildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, caminin etrafında önlem alındı.

Köy Muhtarı Ayhan Taşdemir, ölü veya yaralının olmadığını söyledi. Minarenin yıkıldığını görünce jandarma ekiplerini ve müftülüğü aradığını belirten Taşdemir, "Teller zarar gördüğünden köy elektriksiz kaldı. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü karar verecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda, cami çatımızda ve havlusunda hasarlar mevcut. Yenifakılı Müftülüğümüz ile birlikte teknik ekiplerin incelemeleri neticesinde cami ibadete kapatıldı, jandarma ekipleri cami etrafına şerit çekti" dedi. - YOZGAT

Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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