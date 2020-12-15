Yıldırım Belediyesi hem içleri, hem yürekleri ısıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıldırım Belediyesi hem içleri, hem yürekleri ısıtıyor

15.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:13
Yıldırım Belediyesi hem içleri, hem yürekleri ısıtıyor

Yıldırım Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı.

Yıldırım Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı. Belediye ekipleri, soğuk havada görev yapan güvenlik güçlerine sıcak salep ikram etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken Yıldırım Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulama noktalarında görev yapan emniyet güçlerine ısıtan destek verdi. Yıldırım Belediyesi ekipleri, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarında kontrol noktalarında yaya ve araçlarda bulunan yolcular hakkında denetimler yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

İlçede 7 farklı noktada polis memurları ve mahalle bekçilerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın selam ve sevgilerini ileten ekipler, soğuk kış şartlarında görev başında bulunan güvenlik güçlerine salep ikramında bulundu. Yapılan jest karşısında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini ileten emniyet mensupları, hem salgın karşısında vatandaşların sağlığını korumak için gerekli tedbirleri uygulamaya, hem de ülkede asayişi sağlamak için görevlerine kararlı şekilde devam edeceklerini vurguladı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi hem içleri, hem yürekleri ısıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Jandarma'dan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler
Son dakika: Jandarma'dan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler
'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Vali'den hem teşekkür hem uyarı
Vali'den hem teşekkür hem uyarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Şener Şen İrem Derici Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldırım Belediyesi hem içleri, hem yürekleri ısıtıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:23:19. #1.14#
title