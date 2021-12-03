Yıldırım Belediyesi, geleneksel âşıklık kültürünü yaşatıyor

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Halk ozanışık Temel Turabi'nin hazırlayıp sunduğuşıklar Otağı'nın ilk konuğu ' şık Hüseyin Yazıcı Sümmanioğlu oldu. Anlatıcışık Sümmanioğlu, bir taraftan âşıklık geleneği hakkında bilgi verirken diğer taraftan da sazı ile sözü ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. 6 ay boyunca Yavuzselim Kültür Merkezişıklık Otağı'nda devam edecek programa her hafta farklı âşıklar katılacak.

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