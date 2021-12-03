Yıldırım Belediyesi, geleneksel âşıklık kültürünü yaşatıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım Belediyesi, geleneksel âşıklık kültürünü yaşatıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Yıldırım Belediyesi, geleneksel âşıklık kültürünü yaşatıyor

Yıldırım Belediyesi, kadim Anadolu kültürünün en önemli unsurlarından âşıklık geleneğini Yıldırım'da yaşatıyor.

.

Halk ozanışık Temel Turabi'nin hazırlayıp sunduğuşıklar Otağı'nın ilk konuğu ' şık Hüseyin Yazıcı Sümmanioğlu oldu. Anlatıcışık Sümmanioğlu, bir taraftan âşıklık geleneği hakkında bilgi verirken diğer taraftan da sazı ile sözü ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. 6 ay boyunca Yavuzselim Kültür Merkezişıklık Otağı'nda devam edecek programa her hafta farklı âşıklar katılacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title