Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu nedir? Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'na kimler katılıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis'te başlatılan Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'na Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor. Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu nedir? Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'na kimler katılıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis'te başlatılan Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'na Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor.

YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK OPERASYONU NEDİR?

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından "YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK" Operasyonu ile harekete geçildi.

YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK OPERASYONUNA KİMLER KATILIYOR?

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplamda 747 personel ve 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38 işbirlikçi yakalandı ve 141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.