Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak
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Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak

29.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:48

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanacağımız bir yılbaşı için sadece birkaç gün kaldı. Milyonlar kar yağışının hakim olacağı bir yılbaşının hayalini kurarken Meteoroloji'den yapılan açıklama ise bir hayli şaşırtıcı. Bazı şehirlerde hava sıcaklıkları 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havasında bir yılbaşı yaşanacak.

Türkiye uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları yaşıyor. Aralık ayının sonu gelmesine rağmen birkaç yüksek şehrimiz haricinde kar hayatı etkilemedi. Her sene yeni yıl programlarını yaparken hava durumunu takip eden vatandaşlar bu sene evlerde olacak ancak hava da önceki senelere göre farklı olacak.

20 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLARLA YILBAŞI

Akdeniz kıyılarımızda ve Çukurova'da 31 Aralık gününde hava sıcaklıkları 20 dereceyi aşacak. Ege kıyıları ve Marmara Bölgesi yer yer yağış alsa da sıcaklıklar 14 derecenin altına düşmeyecek. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek şehirlerimizde gece sıcaklıkları sıfırın oldukça altına inse de mevsim normallerinin yukarısında olacak. Ağrı'da gece saatlerinde -19 derece görülecek.

Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak
Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak

KIŞ NE ZAMAN GELECEK?

Küresel tahmin sistemlerine göre kış yurdumuzu yeni yılın ilk haftasının ardından daha fazla etkilemeye başlayacak. 10 Ocak'ta yurda yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak.

Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak
Haber Yorumları (3)
GERÇEKLER: Sayın Diyanet İşleri Başkanlığına sesleniyorum. . . . . Bir defa Cuma namazında Yağmur Duasına çıkıldı, oldu bitti değil mi ??? Neyi bekliyorsunuz kardeşim. . . . illaki susuzluktan ölümler başlayınca mı aklınıza gelecek. bir ay, iki ay, üç ay yağmur duasına çıkılsa ne kaybedersiniz. . . . her Cuma çıkın kardeşim yağmur duasına. . . Daha neyi bekliyorsunuz. . . . Ey Cemaat. . . . Ey Diyanet. . . Ey İmamlar. . . . .
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RAMO: Siz İstanbul için seçtiniz ya (her şey çok güzel olacak) DİYE
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XXX: Allah sonumuzu hayır etsin. insallah.
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