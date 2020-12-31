Yılbaşı özel... Sanatçı ve Fenomenler...2020'nin En'leri

Programa katılan sanatçılar arasında Anıl İlter, Aslı Samat, Aynur Aydın, Ayşegül Coşkun, Cem Belevi, Çiğdem Batur, Damla Colbay, Derya Uluğ, Emre Aydın, Fırat Çelik, Gökhan Türkmen, Gülçin Hatıhan, Hazar Motan, Kemal Uçar, Melis İşiten, Özgün, Sera Kutlubey, Sevda Erginci, Suzan Kardeş, Ufuk Beydemir, Yüsra Geyik bulunurken Burak Güngör, Cemre Solmaz, Doğan Kabak, Dilara Kurtulmuş ve Merve Yalçın The Behz Behzat gibi fenomen dünyasının önemli isimlerindenden katılım sağlandı. Ayrıca Psikolog Gökhan Çınar'da katılan isimlerden biriydi.

Kaynak: Hürriyet