Yılbaşı esprileri! 20 iğrenç yılbaşı esprisi 2021
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Yılbaşı esprileri! 20 iğrenç yılbaşı esprisi 2021

31.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:22
Yılbaşı esprileri! 20 iğrenç yılbaşı esprisi 2021

Yılbaşına sayılı günler kala ölümcül klişeler için hazırlıklı olmanızı istedik ve ilk olarak yılbaşı için soğuk esprilerle başladık. Her yılbaşı günü ve ertesi gün mizah en kara günlerinden birini yaşar. İşte birbirinden ilginç yılbaşı espirileri

Her yılbaşı günü ve ertesi gün mizah en kara günlerinden birini yaşar. 1 Ocak'ın hava durumunu aratmayacak kıvamdaki esprilere hem sinir olur hem de istemsizce güleriz. Birkaç gün sonra duyacağınız 20 soğuk ve klişe espri ile sizleri başbaşa bırakıyor ve yılbaşına kadar bağışıklık kazanmanızı umuyoruz...

YILBAŞI ESPRİLERİ 2021

1."Görüşmeyeli 1 sene oldu, özlemişim"

2. "Seneye görüşürüz"

3. "Bir sene ne çabuk geçti ya"

4. "Daha 1 sene var"

5. "2021'ye ilk kez gireceğim, çok heyecanlıyım"

6. "2020'yı dün gibi hatırlıyorum…"

7. "Bugün 1 yıl hapis cezası yersem, yarın çıkar mıyım?"

8. "Bir senedir uyuyorum ya…"

9. "Bir yıldır evden çıkmıyorum ya"

10. "Bugün 2020, yarın 2021 ise ertesi gün 2018 mı?

Yılbaşı esprileri! 10 iğrenç yılbaşı esprisi 2021

11. Len ali 1 lira versene

– al ama 1 yıl içinde ödemezsen faiziyle isterim

bir hafta sonra ..

abi al 1 liranı

-faizi nerde bunun

ne faizi ben senden barayı alalı 5 gün oldu

gün bişi ifade etmez parayı aldığında yıl neydi?

+2020

-şimdi ne?

+2021 harbiden bir yıl geçmiş lan

yaaa

Yılbaşı esprileri! 10 iğrenç yılbaşı esprisi 2021

12. Abi naber özlemişim valla görüşmeyeli

– noluyo lan dün görüştük olum

+ olur mu abi en son 2020 da görüştük uzamışsın görüşmeyeli

– harbi lan 2007 deyiz demi biz bende özlemişim valla napıyon kardeşim iyisin demi?

+ iyiyim abi ne zamandır görüşmüyoz bi yemek ısmarlarsın demi kardeşine

– ayıp ettin koçum.

13. uff amma uyumuşum haa herkes nerde burası neresi sende kimsin

hayatım benim tanımadın mı karın

ne karım mı ben ne zamandıruyuyom tarih ne?

1 ocak 2021

ben 2020 de uyumuştum bir yıldır uyuyom mu şimcik eski karıma noldu peki seninle ne zaman evlendik

haşmet sapıtma benim karın yeni yıla estetik yaptırarak girdim yaa

doğru lan ben de bir yıldır uyuyom sanıyom

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