Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği ortaya çıktı

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da, yılbaşı eğlencesinde kafasına kurşun isabet ettiği ileri sürülen gencin intihar ettiği ortaya çıktı. Gencin arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde silahı ateşleyerek intihar ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde kafasına kurşun isabet ederek öldüğü ileri sürülen gencin intihar ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1609 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki H.Ö., arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde kafasına silahı dayayarak ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.Ö., hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen H.Ö'nün yaşının resmiyette 14 olduğu, gerçek yaşının ise 21 olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

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