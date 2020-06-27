Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
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Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada

Son günlerde yurdun dört bir yanında vatandaşların sıkça rastladığı yılanlar bu defa Sivas Divriği'de çiftleşirken görüntülendi.

27.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:01

Sivas Divriği'nin Karşıkonak köyünden yaşayan Fevzi Kaya, öğlen saatlerinde bahçesine giderken iki yılan gördü. Uzunlukları yaklaşık 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı yaptıklarını gören Kaya, cep telefonu kamerası ile hayvanları görüntüledi.

"BEN ONLARDAN KORKACAĞIMA ONLAR BENDEN KORKTU"

Yaklaşık 2 dakika boyunca dans eden yılanlar daha sonra gözden kayboldu. Çalıların içinde yılanları fark ettiğini belirten Kaya, "Hemen cep telefonumu çıkararak kaydetmeye başladım. Yola doğru indiler ve bende iyice onlara yaklaştım. Ben onlardan korkacağıma onlar benden korktu. Bu hayvanlar zararsızdır. Onlara kimse zarar vermesin. Kimse bu hayvanları öldürmesin" dedi.

Yılanların dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada

Kaynak: DHA

Manşet

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