Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
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Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı

03.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:06

Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı Kadın çiftçi Süheyla Özkurt: "Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm" Hatay'da bir çiftçi kadın kendi ektiği biberlerini toplarken yılana ve cadıya benzeyen biberle şaşkına döndü.

Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
Kadın çiftçi Süheyla Özkurt: "Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm"
HATAY - Hatay'da bir çiftçi kadın kendi ektiği biberlerini toplarken yılana ve cadıya benzeyen biberle şaşkına döndü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana ve cadıya benzeyen bir biber gördü. Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı. Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Özkurt ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.
Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, "Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm. Biri yılana biri de cadıya benziyor. Belirli aralıklarda gördüm, aynı dalda değildi. Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Ben şok oldum, komşularıma da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Allah'ın şekillendirdiği biber. İlk önce şaşırıp, korktum. Gözü, ağzı, dili var, ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Doğal bahçemde, doğal ürünlerle, doğal gübrelerle, karışımlarla yaptığım ve atalık tohumundan yetiştirdiğim biberler farklı şekillerde oluştu. Neye yoracağımıza bende bilmiyorum" dedi.
Özkurt, yılana ve cadıya benzeyen biberin kendilerine bereket getirmesini diledi.

Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı
Yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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