Yılan ile köpeğin karşılaştığı anları görüntüledi
KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
16.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:37
KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya Alanya'dan Ermenek ilçesine gelen Alaaddin Sarı, Sarıveliler'in Civler köyü yakınlarındaki yolda yılan ile köpeği fark etti. Araçtan inen Sarı, sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA