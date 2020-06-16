Yılan ile köpeğin karşılaştığı anları görüntüledi KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Alanya'dan Ermenek ilçesine gelen Alaaddin Sarı, Sarıveliler'in Civler köyü yakınlarındaki yolda yılan ile köpeği fark etti. Araçtan inen Sarı, sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA