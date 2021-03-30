Yıkım faciaya dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıkım faciaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yıkım faciaya dönüştü

Edirne'de bir binanın yıkımı sırasında evin bir bölümü iş makinasının üzerine devrilmesi sonucu binanın altında kalan operatör ağır yaralandı.

Edirne'de bir binanın yıkımı sırasında evin bir bölümü iş makinasının üzerine devrilmesi sonucu binanın altında kalan operatör ağır yaralandı.

İddialara göre, Edirne'nin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çok katlı bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada, evin bir bölümü iş makinasının üstüne doğru yıkıldı.

Yıkımın yaşandığı esnada iş makinasında bulunan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş makinasından çıkartıldı.

Olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan iş makinası operatörünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Yıkım faciaya dönüştü
Yıkım faciaya dönüştü
Yıkım faciaya dönüştü
Yıkım faciaya dönüştü
Yıkım faciaya dönüştü
Yıkım faciaya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıkım faciaya dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:11:20. #1.16#
title