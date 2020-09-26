Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval'in annesi yaşında
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Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval'in annesi yaşında

26.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:08
Yiğit Marcus Aral: Demet Akalın, Şevval'in annesi yaşında

Parti vermesine tepki gösteren Demet Akalın ve Burcu Kıratlı için "O isimleri tanımıyorum" açıklamasını yapan Şevval Şahin, "Gerçekten Demet Akalın'ı tanımıyor musunuz?" sorusunu "Kişisel olarak tanımıyorum.

Parti vermesine tepki gösteren Demet Akalın ve Burcu Kıratlı için "O isimleri tanımıyorum" açıklamasını yapan Şevval Şahin, "Gerçekten Demet Akalın'ı tanımıyor musunuz?" sorusunu "Kişisel olarak tanımıyorum. Ama duydum ve ilgilenmiyorum" diye yanıtladı.

Yiğit Marcus Aral da şöyle konuştu: "Annesi yaşında Şevval'in. Birazcık ayıp kaçıyor yani. Allah işlerini artırsın ama herkes kendi hayatına baksın. Kimseden ahlak öğrenecek değiliz. Herkes kendi ahlakına baksın. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ama yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." 

Kaynak: Hürriyet

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