Yiğit Mahzuni & Bilal Hancı 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkı sözleri nelerdir? Deli Gibi Yüreğime Zorsun şarkısı hakkında bilgiler!

Yiğit Mahzuni ve Bilal Hancı'nın birlikte söyledikleri yeni şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkı severler 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkısının sözlerini merak etti. Peki 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkı sözleri nelerdir, şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

26 Kasım tarihinde çıkan 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkısı 1 milyon izlenmeyi geçti. Kısa sürede 1 milyonu geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkı sözleri nelerdir şimdi hep birlikte öğrenelim.

"DELİ GİBİ YÜREĞİME ZORSUN" ŞARKI SÖZLERİ

Güller açılır mı kalbinde

Son kez ne zararı var dinle

Yanında duran olmaz

Halini soran olmaz

Sen bir köşede ağlarsın

Bak sana kıyan olur

Kalbini yoran olur

Giden yıllara yanarsın

Deli gibi yüreğime zorsun

Biliyorsun ama olsun

Kadehimi bırakın dolsun

Gidiyorsun kahrolsun

Sen yarayı sarmayı bilmez kötü kalpli bir doktorsun

"DELİ GİBİ YÜREĞİME ZORSUN" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

Yiğit Mahzuni - Deli Gibi Yüreğime Zorsun feat. Bilal Hancı şarkısı 26 Kasım Perşembe günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçen şarkının sözlerini sizlere paylaşmıştık. Şimdi şarkı hakkındaki diğer bilgileri yazalım.

Söz – Müzik: Yiğit Mahzuni

Düzenleme: Yiğit Mahzuni , Serkan Balkan

Yönetmen: Ecem Gündoğdu