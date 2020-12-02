Yiğit Mahzuni & Bilal Hancı 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkı sözleri nelerdir? Deli Gibi Yüreğime Zorsun şarkısı hakkında bilgiler!
Yiğit Mahzuni ve Bilal Hancı'nın birlikte söyledikleri yeni şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkı severler 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkısının sözlerini merak etti. Peki 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkı sözleri nelerdir, şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
26 Kasım tarihinde çıkan 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkısı 1 milyon izlenmeyi geçti. Kısa sürede 1 milyonu geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki 'Deli Gibi Yüreğime Zorsun' şarkı sözleri nelerdir şimdi hep birlikte öğrenelim.
"DELİ GİBİ YÜREĞİME ZORSUN" ŞARKI SÖZLERİ
Güller açılır mı kalbinde
Son kez ne zararı var dinle
Yanında duran olmaz
Halini soran olmaz
Sen bir köşede ağlarsın
Bak sana kıyan olur
Kalbini yoran olur
Giden yıllara yanarsın
Deli gibi yüreğime zorsun
Biliyorsun ama olsun
Kadehimi bırakın dolsun
Gidiyorsun kahrolsun
Sen yarayı sarmayı bilmez kötü kalpli bir doktorsun
"DELİ GİBİ YÜREĞİME ZORSUN" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
Yiğit Mahzuni - Deli Gibi Yüreğime Zorsun feat. Bilal Hancı şarkısı 26 Kasım Perşembe günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçen şarkının sözlerini sizlere paylaşmıştık. Şimdi şarkı hakkındaki diğer bilgileri yazalım.
Söz – Müzik: Yiğit Mahzuni
Düzenleme: Yiğit Mahzuni , Serkan Balkan
Yönetmen: Ecem Gündoğdu