Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut kanser hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Bulut'u Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hastanede ziyaret ettiği iddia ediliyor. Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli mesleği ne?

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden ve ekonomi yorumcularından biri olarak tanınan Bulut, medya kariyerine televizyon ve yazılı basın alanında çeşitli görevlerle başladı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptı, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazarlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Parametre ve Finans Analiz programlarını hazırlayıp sundu.

Akademik alanda da Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Medya sektöründeki başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.