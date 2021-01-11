Yiğit & Aysude - Belki de şarkı sözleri! 'Belki de' şarkısının sözleri nelerdir?
Yiğit ve Aysude'nin birlikte söyledikleri "Belki de" şarkısı Youtube'da çıktı. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 100 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Yiğit & Aysude Belki de şarkısının sözleri nedir? Belki de şarkı sözleri nelerdir?
Müzik severler Yiğit & Aysude Belki de şarkısının sözlerini merak ediyor. Peki Belki de şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında tüm bilgiler haberimizde.
'BELKİ DE' ŞARKI SÖZLERİ
Nasıl anlatsam bilmem
Kelimeler seçemem
Gözlerin yine üzerimdeyse
Gidemem
Sana şarkılar söyler hatta susmayı hiç denemem
Başka bir yol göremem
Senden gayrı bir yol gidemem
Belki de yarımsın
Sen benim
Belki baharımsın
En güzel anımsın
Hatta en deli yanımsın
Sen beni tanırsın
Sevgilim
Ben buna kapıldım
Bulutlar alsın rengini
Sen benim bu kalbeyazımsın
Benden kaçmazsan gitmem
Kimselere söz etmem
Kıskanırken seni herkesten ben lütfen
Ne yollar aştım hem
Bilir misin gelirken
Başka bir yol çizemem
Senden başka bir son dilemem
Belki de yarımsın sen benim belki baharımsın
En güzel anımsın hatta
En deli yanımsın
Sen beni tanırsın sevgilim
Ben buna kapıldım
Bulutlar alsın rengini
Sen benim bu kalbe yazımsın
'BELKİ DE' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 7 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 1 milyon izlenme ve 100 bin beğeni alan şarkının söz ve müziği Erdem Öner'e aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Erdem Öner
Düzenleme: Çağrı Karslı , Tolga Şimşir
Yönetmen: Bahadır Karasu