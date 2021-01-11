Yiğit & Aysude - Belki de şarkı sözleri! 'Belki de' şarkısının sözleri nelerdir?

Yiğit ve Aysude'nin birlikte söyledikleri "Belki de" şarkısı Youtube'da çıktı. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 100 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Yiğit & Aysude Belki de şarkısının sözleri nedir? Belki de şarkı sözleri nelerdir?

Müzik severler Yiğit & Aysude Belki de şarkısının sözlerini merak ediyor. Peki Belki de şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

'BELKİ DE' ŞARKI SÖZLERİ

Nasıl anlatsam bilmem

Kelimeler seçemem

Gözlerin yine üzerimdeyse

Gidemem

Sana şarkılar söyler hatta susmayı hiç denemem

Başka bir yol göremem

Senden gayrı bir yol gidemem

Belki de yarımsın

Sen benim

Belki baharımsın

En güzel anımsın

Hatta en deli yanımsın

Sen beni tanırsın

Sevgilim

Ben buna kapıldım

Bulutlar alsın rengini

Sen benim bu kalbeyazımsın

Benden kaçmazsan gitmem

Kimselere söz etmem

Kıskanırken seni herkesten ben lütfen

Ne yollar aştım hem

Bilir misin gelirken

Başka bir yol çizemem

Senden başka bir son dilemem

Belki de yarımsın sen benim belki baharımsın

En güzel anımsın hatta

En deli yanımsın

Sen beni tanırsın sevgilim

Ben buna kapıldım

Bulutlar alsın rengini

Sen benim bu kalbe yazımsın

'BELKİ DE' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 7 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 1 milyon izlenme ve 100 bin beğeni alan şarkının söz ve müziği Erdem Öner'e aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Erdem Öner

Düzenleme: Çağrı Karslı , Tolga Şimşir

Yönetmen: Bahadır Karasu