Yığılca Başkan Yiğit'i Bağrına Bastı

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, sahaya indi halk Yiğit'i bağrına basıyor.

Yerel Seçimler öncesi heyecan günden güne artarken AK Parti'nin ilçe adaylarını tanıtmasının ardından adaylar çalışmalarına başladı. Yığılca'da mevcut Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ile devam kararı alan AK Parti, seçim manifestosunu yayınlamasının ardından tüm adaylar sahalara indi.

Yığılca adayı mevcut Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, hizmet döneminde olduğu gibi yine seçim çalışmalarına en hızlı giren adayların başında geliyor. Mahalle mahalle, ev ev gezen Başkan Yiğit sokaklarda da adım başı sohbet ederek halkın temenni ve isteklerini dinliyor. Mahalle ve ev gezilerini gerçekleştirdiği Mareşal Fevzi Çakmak ve Ahmetçiler Mahallelerinde ki kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Halk Başkan Yiğit'i adeta bağrına bastı. Vatandaşlar Başkan Yiğit'ten memnun olduklarını dile getirerek seçimlerden başarı ile çıkmasını dilediklerini ifade ettiler.

Yığılca Belediye Başkanı AK Parti Yığılca Belediye Başkan adayı Muzaffer Yiğit "AK Parti'mizin şahsımı yeniden Yığılca Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Mahalle ve ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızla iç içeyiz. Gördüğümüz ilgi alaka ve kalabalık bizlerin doğru yolda olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu güç ve destek arkamızda olduğu sürece inşallah 31 Mart akşamı bizler için bayram olacaktır" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA