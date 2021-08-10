Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu
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Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu

İhlas Haber Ajansı / Eyüp Şahin - Haberler | Güncel

Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu Çelik örgü teli yerine canlı bitkilerden çit yaptı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde emekli müzik öğretmeni bahçesine çektiği çelik telleri kaldırarak yerine canlı bitkilerden ördüğü doğal çitleri yerleştirdi.

Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu

Çelik örgü teli yerine canlı bitkilerden çit yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde emekli müzik öğretmeni bahçesine çektiği çelik telleri kaldırarak yerine canlı bitkilerden ördüğü doğal çitleri yerleştirdi.

Dinar ilçesinde yaşayan emekli Müzik Öğretmeni Kemalettin Ersoy, emekli olduktan sonra evinin önüne bir bahçe kurdu. Bu bahçede sarmaşık, çiçek ve gül yetiştiren Ersoy, çelik tellerle çevrili bahçesine kendi uyguladığı bir yöntemle doğal bir ortama çevirdi. Ersoy, ilk önce sarmaşık bitkileri tek tek elleriyle örerek doğal bir çit elde etti. Bunu bahçesinin tüm etrafına uygulayan Ersoy, doğal bir çit elde ederek metal ve çelik örgü tellerinden kurtuldu. Bahçesine Doğal bir ortam kazandırmak istediğini belirten Ersoy, şimdi baklava dilimi şeklinde ördüğünü bitkilerin hem çit vazifesi gördüğünü hem de çiçek açtığını kaydetti.

Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu
Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu
Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu
Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eyüp Şahin

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