Yetişkinler de bebek şampuanı kullanmaya başladı

12.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:27

Bebek şampuanlarının doğal ve sağlıklı olduğu düşüncesiyle yetişkinler tarafından da el ve yüz temizliğinde tercih edildiğini belirten Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Genada Sinani, "Özellikle kadınlar tarafından tercih edilen bebek şampuanı yetişkinler için uygun, etkili ve çoğunlukla daha ekonomik bir alternatif" dedi.

Özellikle kadınlar tarafından giderek daha çok tercih edilen bebek şampuanları, yetişkinlerin cildinde de güvenle kullanılabilir mi? sorusunu akıllara getirdi. Bu ürünlerin yetişkinler için uygun, etkili ve çoğunlukla daha ekonomik bir alternatif olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Genada Sinani, bu şampuanların kullanım alanları hakkında önemli bilgiler verdi.

"BU ÜRÜNLERİN İÇERİĞİ DAHA HAFİF"

Yetişkinlerin cilt ve saç temizliğinde daha sağlıklı olduklarını düşünerek bebek şampuanlarını tercih edebildiklerini söyleyen Öğr. Üyesi Dr. Genada Sinani, "Bebek şampuanı yetişkin cildinde güvenle kullanılabilir mi? Kısacası evet. Bebek şampuanları dahil, yetişkin şampuanları ve yüz temizleme ürünleri, cilt ve saçtaki kiri ve yağı gideren bileşikler olan yüzey aktif maddeler içerir. Bu ürünler aynı fonksiyonu gösteren benzer içeriklere sahip olsa da bebek şampuanlarında kullanılan maddeler yetişkin ürünlerindeki maddelere göre daha hafif ve spesifiktir" açıklamasında bulundu.

"DAHA GÜVENLİ MADDELER KULLANILIYOR"

Bebekler için üretilen şampuanların, bebek cildinin çok hassas ve geçirgen olduğu göz önüne alınarak özel hazırlandığını aktaran Dr. Genada Sinani, şunları söyledi:

"Bebek ürünlerinde genelde tahriş edici olasılığı düşük ve mümkün oldukça güvenli maddeler kullanılır. Örnek olarak sodyum lauraminopropionat maddesini verebiliriz. Kokamidopropil betain ise bebek şampuanları dahil kişisel hijyen ve kozmetik ürünlerinde yaygın kullanılan hindistan cevizi yağından üretilmiş yüzey aktif bir maddedir. Bebek şampuanlarında daha az sert olan yüzey aktif madde dediğimiz kimyasallar kullanıldığından saç temizliğinde bebek şampuanı kullanmak saçı çok kurutmadan temizler ve yumuşatır. Fakat yetişkinler için etkili, iyi bir temizlik sağlamayabilir. Bu yüzden, saçların birkaç sefer yıkanması gerekebilir."

"EN İYİLERİ PARFÜMSÜZ ÜRÜNLERDİR"

"Genel olarak, bebek temizlik ürünleri özenle seçilmiş, daha az miktarda hafif temizleyici madde içerdiğinden yetişkinler için uygun, etkili bir seçenek oluştururlar" diyen Dr. Genada Sinani, bebek ürünlerinin ayrıca alerjik reaksiyon oluşturma riski düşük "hipoalerjenik" olarak formüle edildiklerini de belirtti. "Ancak yine de hem bebek hem de yetişkin için kullanılan ürünlerin içeriğine dikkat edilmeli" uyarısını yapan Dr. Sinani, "Yetişkin ürünlerinde olduğu gibi bebek ürünlerinde de iyi olan veya "iyi olmayan" maddeler vardır. Genel olarak, en iyi bebek şampuanları parfümsüz, doğal kaynaklardan elde edilen maddeler içeren ürünlerdir. Bitkisel özlü maddeler içeren, üzerinde "Doğal", "Organik" ifadesi yazan her ürün organik veya doğal olmayabilir. Ürünün doğallığından emin olmak için ürün sertifikasına bakılmalıdır. Hem bebek hem de yetişkinler için ürün seçerken içerik bilgisi dikkatli okunmalı ve alerji yapma ihtimali düşük olan ürünler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA