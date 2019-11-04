Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı
Yetişkin film yıldızı Şahin K., market ürünleri ile yakalanan kadınların videosunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoda, kadınların üzerinden çıkanlar izleyenleri şaşkına çevirdi.
Bir döneme damga vuran yetişkin film yıldızı Şahin K., sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede büyük yankı uyandıran videoda iki kadının elbiselerinin içine gizledikleri market ürünleri ile yakalandığı görülüyor. Mağaza yetkililerinin baskısı ile kıyafetlerinin içine sakladıkları ürünleri çıkartan kadınlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
İZLEYENLER HAYRETLER İÇİNDE KALIYOR
Çok sayıda yorum alan videoda kadınların kıyafetlerinin içine sakladıkları ürünlerin fazlalığı izleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
VİDEO: Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı