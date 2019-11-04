Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı

Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı

Yetişkin film yıldızı Şahin K., market ürünleri ile yakalanan kadınların videosunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan videoda, kadınların üzerinden çıkanlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

04.11.2019 12:16

Bir döneme damga vuran yetişkin film yıldızı Şahin K., sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede büyük yankı uyandıran videoda iki kadının elbiselerinin içine gizledikleri market ürünleri ile yakalandığı görülüyor. Mağaza yetkililerinin baskısı ile kıyafetlerinin içine sakladıkları ürünleri çıkartan kadınlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İZLEYENLER HAYRETLER İÇİNDE KALIYOR

Çok sayıda yorum alan videoda kadınların kıyafetlerinin içine sakladıkları ürünlerin fazlalığı izleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor.


VİDEO: Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.