Yetim çocukları iş adamlarına pazarlayan rahibelerle ilgili dehşete düşüren rapor basına sızdı
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Yetim çocukları iş adamlarına pazarlayan rahibelerle ilgili dehşete düşüren rapor basına sızdı

04.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:26

Almanya'da bir manastırda görevli rahibelerin, yetim çocukları cinsel ilişki kölesi olarak yetiştirdikleri ve iş adamlarına kiraladıkları soruşturmanın raporu basına sızdırıldı. Raporda, 8-14 yaş arası 175 çocuğun 20 yıl boyunca cinsel tacize uğradığı, çocukların kasıtlı olarak evlat edinilmesinin engellendiği kaydedildi.

Köln Katolik Başpiskoposluğu rahibelerinin yetim çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduklarına yönelik soruşturması geçen ay sonuca ulaşmıştı. Kamuoyundan gizlenen 560 sayfalık soruşturma raporunun bazı bölümleri ABD merkezli Daily Beast gazetesi tarafından yayımlandı.

Yetim çocukları, iş adamlarına pazarlayan rahibelerle ilgili dehşete düşüren rapor basına sızdı

175 ÇOCUK 20 YIL BOYUNCA TACİZE UĞRAMIŞ

Yayımlanan raporda Almanya'nın Speyer kentinde bulunan bir manastırda görev yapan rahibelerin, 1960 ve 1970'li yıllarda öksüz erkek çocuklarını işadamları ve din görevlilerine sattığı ve kiraladığı bilgisi yer aldı. Çoğu 8-14 yaşları arasındaki 175 çocuğun 20 yıl boyunca tacize uğradığı kaydedilen raporda, çocukların cinsel ilişki kölesi olarak yetiştirildiği ve kiralanmadan öne uyuşturucu kullandırıldığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN EVLAT EDİNİLMESİ KASITLI OLARAK ENGELLENMİŞ

Rapora göre, cinsel taciz ve istismara maruz kalan yetim çocukların iş adamlarına gönderildikten sonra giysilerini kırıştırdıkları ve kıyafetlerine sperm bulaştığı için rahibeler tarafından cezalandırıldığı bilgisi yer aldı. Raporda ayrıca pazarlanan çocukların kasıtlı olarak evlat edinilmesinin engellendiği ve rahibelerin onları satabilmek için koruyucu bir yerleştirdikleri de kaydedildi.

Yetim çocukları, iş adamlarına pazarlayan rahibelerle ilgili dehşete düşüren rapor basına sızdı

"HAFTADA EN AZ BİR KEZ TACİZE UĞRADIM"

Olayın mağdurlarından 65 yaşındaki Karl Haucke, 11-14 yaşları arasındayken haftada en az bir kez cinsel tacize uğradığını dile getirerek, , "Bize ne yapılanın ne anlama geldiğini de bilmiyorduk. Bu sadece fiziksel bir acı değildi aynı zamanda insani onurumuz aşağılandı" dedi. Çocukların cinsel ilişki kölesi yapıldığı manastırda görevli Piskopos Karl-Heinz Wiesmann, sızdırılan raporun rahatsız edici olduğunu söyleyerek, halkın okuması için uygun olmadığını, kendisinin de raporu okuduktan sonra 1 ay görevden uzaklaşmak zorunda kaldığını belirtti.

Yetim çocukları iş adamlarına pazarlayan rahibelerle ilgili dehşete düşüren rapor basına sızdı
Haber Yorumları (4)
SALAŞ: Olay iğrenç nerde olursa olsun....
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MURAT: Türkiye de sineğin yağını çıkaranlar. Alın size avrupa.
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SERDAR: almanya bu konuda cok sabıkalı cocuk olaylari cok oluyor orda cok kotu bu avrupanin yasli tüm sapiklari uzak doguya tayland vietnama gidiyorlar bu konularda filmlerde yapıldı tam rezillik kepazelik ar utanma bitmiş ama bu olayin icinde rahibelerin olması cok yazik olmuş dünya imtihan cok uyanık olmak lazım
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