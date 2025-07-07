Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yetenek Sizsiniz neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

YETENEK SİZSİNİZ NEDEN YOK?

Yetenek Sizsiniz, bugünün NOWTV yayın akışında yer almadı.

Yetenek Sizsiniz Salı ve Çarşamba günleri ekranda olacak.