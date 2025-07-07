Yetenek Sizsiniz neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

Yetenek Sizsiniz neden yok, bitti mi, final mi yaptı?
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Yaz ekranını şenlendirmeye hazırlanan yarışmanın seçmeleri hızla devam ediyor. Yarışma için başvurular, Türkiye'nin dört bir yanından yapılabiliyor ve ön eleme turlarını geçen yarışmacılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor. Peki, Yetenek Sizsiniz neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Peki, Yetenek Sizsiniz neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

YETENEK SİZSİNİZ JÜRİSİ KİM?

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için görev başında olacak jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden iddialı bu jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

Yetenek Sizsiniz neden yok, bitti mi, final mi yaptı?

YETENEK SİZSİNİZ NEDEN YOK?

Yetenek Sizsiniz, bugünün NOWTV yayın akışında yer almadı.

Yetenek Sizsiniz Salı ve Çarşamba günleri ekranda olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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