Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti
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Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım vefat etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde babasının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde babasının koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerinden dua isteyen Salkım, aldığı acı haberle yıkıldı.

Ünlü şarkıcının babası Dursun Salkım tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı,' Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım babam' mesajını paylaştı.

Salkım'a başta aile yakınları olmak üzere çok sayıda dostu 'baş sağlığı' diledi.

Kaynak: Hürriyet

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
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