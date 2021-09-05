Yeşim Salkım'ın acı günü
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Yeşim Salkım'ın acı günü

Yeşim Salkım'ın acı günü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Pop müziğin usta sanatçısı Yeşim Salkım'ın acı günü... Yeşim Salkım "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi verdi... İşte detaylar...

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce Koronavirüs'e yakalanmıştı. Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti. Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti... Twitter hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.

Malesef acı haber bugün geldi. Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım Covid-19'dan hayatını kaybetti. Acı haberi ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."

Gizem Salkım, dedesi Dursun Salkım ile birlikte fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu. Sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi...

Yeşim Salkım'ın acı günü

Kaynak: Snob Magazin

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