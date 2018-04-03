Yeşim Pekmez Eskil İlçe Halk Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Eskil İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret etti.

Eskil Latife Hanım Anaokulunda açılan "Evde Çocuk Bakımı" kursunu ziyaret eden Pekmez, kursiyerlerle görüştü.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, "Bilmediğimiz veya yanlış bildiğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu bu kurslar sayesinde öğreniyoruz. Öğrenmek için gayret gösteren sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Pekmez, ziyaret ettiği ilçelerde halk eğitim kurslarına ilginin artarak devam ettiğini kaydetti.

Kursun çok faydalı olduğunu ifade eden kadınlar, bu tür kursların sürekli açılmasını istedi.

Ziyarete Aksaray Halk Eğitim Merkezi Müdürü Azmi Arı da katıldı.