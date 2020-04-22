Yeşim Kreşi'nde 23 Nisan coşkusu dijital dünyaya taşındı Yeşim Tekstil bünyesinde 32 yıldır faaliyet gösteren ve çalışanların çocuklarına ücretsiz hizmet veren Yeşim Kreşi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gerçekleştirmeyi planladığı kutlamayı dijital dünyaya taşıdı.

Yeşim Tekstil bünyesinde 32 yıldır faaliyet gösteren ve çalışanların çocuklarına ücretsiz hizmet veren Yeşim Kreşi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gerçekleştirmeyi planladığı kutlamayı dijital dünyaya taşıdı.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kadın istihdamını kolaylaştırması yönüyle örnek gösterilen ve iş dünyasında rol model haline gelen Yeşim Kreşi, kurulduğu günden bu yana 23 Nisan kutlamalarını kendi bünyesinde organize ettiği özel programlarla gerçekleştiriyor.

Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümü olması nedeniyle daha büyük bir coşkuyla organize edilmesi planlanan Yeşim Kreşindeki kutlama programı, korona virüsü engeline takıldı. Yeşim çalışanlarının 400'ü aşkın çocuğuna hizmet veren ve söz konusu salgınla mücadele tedbirleri kapsamında devletimizin aldığı tedbirlere paralel olarak 18 Mart'ta geçici bir süre faaliyetlerine ara veren Yeşim Kreşinin minikleri, evlerinde sergiledikleri özel gösterilerle bu yılki kutlamalara renk kattı.

Kreşlerinin kapalı olması nedeniyle çocuklar 23 Nisan şiirlerini ve şarkılarını evden söyleyerek bu yıla özel dijital bayram kutlaması yaptı. Çocukların evde hazırlayarak gönderdiği özel 23 Nisan videoları, Yeşim Tekstil'in tüm sosyal medya hesaplarından takipçilerine ulaştırıldı. Kutlamalar kapsamında Yeşim Kreşi öğretmenleri de okudukları şiirlerle öğrencilerine eşlik ederek bayram coşkusuna ortak oldu. 23 Nisan videosunun sloganı ise "Bayrağımız göklerde, Atamız kalbimizde, 23 Nisan coşkusu bu yıl evlerde" oldu.

Kurulduğu ilk yıldan itibaren hiç ara vermeden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı firma içinde anne ve babalarına yaptıkları gösterilerle büyük coşkuyla kutlayan Yeşim Kreşi, bu uygulama ile ilk defa online kutlama yaparak 100. yıl coşkusunu sanal ortamda birçok kişiye ulaştırma fırsatı bulmuş oldu. - BURSA

Kaynak: İHA