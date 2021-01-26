Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır?
Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? Yeşim Büber hayatı ve biyografisi nedir?
Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? Yeşim Büber hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
YEŞİM BÜBER KİMDİR?
Yeşim Büber (d. 10 Ağustos 1977 - Aydın); Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim alan sanatçı, ilk deneyimini 1996 yılında sinemada edindi. Televizyon için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi.
ÖDÜLLERİ
9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu İnşaat filmi.
FİLMOGRAFİSİ
Siyah İnci - 2017
Acayip Hikayeler - 2012
Zehirli Sarmaşık - 2011
Aile Reisi - 2009
Barda - 2007
Kaybolan Yıllar - 2006
Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse - 2005
Dolunay - 2005
Üç Kişilik Aşk - 2004
Arapsaçı - 2004
İnşaat - 2003
Çaylak - 2003
Gelin - 2003
Serseri Aşıklar - 2003
Kırık Ayna - 2003
Bulutbey - 2002
Yeraltında Dünya Var - 2001
Benim İçin Ağlama - 2001
Nasıl Evde Kaldım - 2001
Dedelerimi Evlendirirken - 2000
Şaşı Felek Çıkmazı - 2000
Zeynep - 1998
Aynalı Tahir - 1998
Bu Sevda Bitmez - 1996