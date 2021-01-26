Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır?
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Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır?

26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:51
Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır?

Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? Yeşim Büber hayatı ve biyografisi nedir?

Yeşim Büber kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? Yeşim Büber hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YEŞİM BÜBER KİMDİR?

Yeşim Büber (d. 10 Ağustos 1977 - Aydın); Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim alan sanatçı, ilk deneyimini 1996 yılında sinemada edindi. Televizyon için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi.

ÖDÜLLERİ

9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu İnşaat filmi.

FİLMOGRAFİSİ

Siyah İnci - 2017

Acayip Hikayeler - 2012

Zehirli Sarmaşık - 2011

Aile Reisi - 2009

Barda - 2007

Kaybolan Yıllar - 2006

Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse - 2005

Dolunay - 2005

Üç Kişilik Aşk - 2004

Arapsaçı - 2004

İnşaat - 2003

Çaylak - 2003

Gelin - 2003

Serseri Aşıklar - 2003

Kırık Ayna - 2003

Bulutbey - 2002

Yeraltında Dünya Var - 2001

Benim İçin Ağlama - 2001

Nasıl Evde Kaldım - 2001

Dedelerimi Evlendirirken - 2000

Şaşı Felek Çıkmazı - 2000

Zeynep - 1998

Aynalı Tahir - 1998

Bu Sevda Bitmez - 1996

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