Yeşilyurt'ta yeni belediye binasının inşa edileceği alan belli oldu
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Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Beydağı, Çınar, Güncel

Yeşilyurt'ta yeni belediye binasının inşa edileceği alan belli oldu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ve Kompleksi projesi için yer belli oldu.

09.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:49
Yeşilyurt'ta yeni belediye binasının inşa edileceği alan belli oldu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ve Kompleksi projesi için yer belli oldu. Proje kapatılan eski Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü'nün bulunduğu alana inşa edilecek.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi yeni Hizmet Binası Kompleksinin kapatılan Eski Beydağı Kampüsü Fizik Tedavi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Binasının yerine inşa edileceğini kaydetti. Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemiz arasında yer alan bu dev yatırımı hayata geçirmek adına ilçemizin farklı muhtelif bölgelerinde detaylı incelemeler ve çalışmalar yaptık. Binamızı en uygun ve en doğru yere inşa etmek adına çok titiz bir çalışma döneminden geçtik. Yeni Hizmet Binamızın merkezi bir bölgede olmasına ve vatandaşlarımızın rahat ve kolay bir şekilde ulaşımını sağlamak adına 65 yıl gibi uzun bir dönem vatandaşlarımıza hizmet ettikten sonra kapatıldıktan sonra TOKİ'ye devr edilen Eski Beydağı Kampüsü Fizik Tedavi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Binasının yeriyle ilgili görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Bu alanın bir kısmına Yeni Hizmet Binamızı inşa edeceğiz diğer kalan bölümleri de yeşil alan ve park olarak tasarlayacağız" ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt'a yakışan, fonksiyonel ve günümüz teknolojisinin maksimum seviyede kullandığı nezih ve modern bir hizmet binasını Yeşilyurt'a kazandırmak istediklerine parmak basan Başkan Çınar, "Binamızın proje çalışmalarında büyük bir mesafe aldık, inşallah yakın bir zamanda temelini atıp inşaat çalışmalarına hız vereceğiz. 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' projemize yer tahsisi edilmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a, Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına minnet ve saygılarımı sunarım. Her şey daha mutlu, daha huzurlu, daha refah ve daha güzel bir Yeşilyurt için" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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