Yeşilyurt Mahallemizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik
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Yeşilyurt Mahallemizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik

Yeşilyurt Mahallemizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik
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eşilyurt Mahallemizden Meclis Üyemiz Ali Arslan ile birlikte, Yeşilyurt Mahallemizdeki ağaçlandırma, yeşil alan ve park alanındaki çalışmaları yerinde inceledik.

eşilyurt Mahallemizden Meclis Üyemiz Ali Arslan ile birlikte, Yeşilyurt Mahallemizdeki ağaçlandırma, yeşil alan ve park alanındaki çalışmaları yerinde inceledik. Yeşile gönül vermiş hemşerimiz Menderes Keskin'e, ağaçlandırma çalışmalarında bizlere ceviz ağacı fidanları hibesinde bulunduğu için çok teşekkür ediyorum.

Kaynak: Habermetre

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