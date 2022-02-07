Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Gönüllüleri, Dijital Gösterim Merkezini İnceledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2020 yılında Malatya ile birlikte birçok kentte kurduğu Dijital Gösterim Merkezinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne kadar ki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler; üç boyutlu hologram teknolojisi başta olmak üzere dijital gerçeklik (VR) videolarının yanı sıra video haritalama (mapping) teknolojisi kullanılarak kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı bu merkezde; kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık yaratma, milli birlik ve beraberliği diri tutmak amacıyla teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak hazırlanan video ve belgesel çalışmalar yer alıyor.

Gençlerin ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel, sağlık ve iktisadi gelişmelerden haberdar olmasına büyük bir önem veren Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Meclisi çatısı altında bir takım etkinliklere katılan gönüllü gençlerde, Malatya Büyükşehir Belediye Binasının yan tarafında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dijital Gösterim Merkezini gezerek, incelemelerde bulundular.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelleri de ülkemizin tarihi, kültürü ve milli değerlerini ön plana alan faaliyetler hakkında gönüllü gençlere detaylı bilgiler paylaştılar.

Dijital Gösterim Merkezini çok beğendiklerini ifade eden gençlerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile inceleme gezisini organize eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sundular.

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