Son dakika gündem: YEŞİLIRMAK NEHRİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME

AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği merkeze bağlı Kızseki köyü bölgesinde balık ölümleri meydana geldi. Ölü balıkların su yüzeyine çıktığını fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemenin incelemenin ardından Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, hem nehirden hem de balıklardan numune aldı.

'3-5 TON BALIK AKTI'

Köylülerden Burhan Gelir, Irmağın yüzeyinde irili ufaklı balıklar vardı. Önce jandarmayı daha sonra da Tarım İl Müdürlüğü'nü arayıp bilgi verdim. Sabahtan beri nehirden ölü balıklar akıyor. Vicdanen ölü balıkları görünce üzüldüm ve bir vatandaş olarak da yetkililere haber verdim. Nehirden yaklaşık 3-5 ton balık aktıp gitti dedi.

'ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR'

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada açıklamada Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan 'oksijen yetersizliği'nin neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir denildi.