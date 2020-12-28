Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor
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Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor

28.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:06
Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi Beyler Yukarı Mahallesi'nde bulunan ilçenin ilk adliyesi olan tarihi bina tadilat bekliyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi Beyler Yukarı Mahallesi'nde bulunan ilçenin ilk adliyesi olan tarihi bina tadilat bekliyor.

Beyler Yukarı Mahallesi muhtarı Hacı Mustafa Korkmaz, "Binamızı defalarca Kültür Bakanlığına dilekçe ile bildirdik. Belediye Başkanımız Halit Taşyapan ve İlçe Kaymakamımız Fatih Bayram yakinen ilgilendiler fakat bir sonuç alamadık" dedi.

Korkmaz, "İl Kültür Turizm Müdürümüze ve sayın Bakanımıza sesleniyorum; içerisinde büyük bir tarih barındıran bu tarihi bina yıkılmak üzere, Bir an evvel tadilat ve onarımı yapılıp Yeşilhisarımıza ve turizme kazandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor
Yeşilhisar'ın ilk adliyesi tadilat bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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