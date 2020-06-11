Yeşile bürünen Aizanoi Antik Kenti'nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel
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Yeşile bürünen Aizanoi Antik Kenti'nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, yemyeşil düzlükte gece ve gündüz oluşan manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

11.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:48

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, yemyeşil düzlükte gece ve gündüz oluşan manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.

Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi, "İkinci Efes" olarak da nitelendiriliyor.

Kütahya merkeze 50 kilometre uzaklıkta yer alan, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede her mevsim güzel görüntüler oluşuyor.

Antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, ilkbahardan yaza geçişin yaşandığı bugünlerde yemyeşil düzlükte ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

AA ekibince drone ile güneş ve ay ışığında görüntülenen bölgede yeşil ile mavinin koyu tonları, ziyaretçilerin doyumsuz manzaralar sunuyor.

Geçmişi MÖ 2000'li yıllara dayanan Aizanoi'de, tapınak, amfi tiyatro ve stadyumun yanı sıra hamamlar, dünyanın ilk ticaret borsası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 antik köprü, iki agora, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları, kapı yapıları bulunuyor. Roma döneminde bölgede 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Yeşile bürünen Aizanoi Antik Kenti'nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

Kaynak: AA

Manşet

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