Yeşilçam nostaljisi
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Yeşilçam nostaljisi

14.02.2021 07:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 07:37
Yeşilçam nostaljisi

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Yetkin Dikinciler ve Selin Şekerci'nin paylaştığı,1960'lı yılların Türkiye'sini günümüze taşıyacak olan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Yetkin Dikinciler ve Selin Şekerci'nin paylaştığı,1960'lı yılların Türkiye'sini günümüze taşıyacak olan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Emel Sayın'ın "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısının eşlik ettiği tanıtım filmi, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürdü. Çağatay Ulusoy'un yapımcı Semih Ateş'i canlandırdığı dönem dizisinde Selin Şekerci Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'ya hayat verecek. Afra Saraçoğlu ise Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Hürriyet

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