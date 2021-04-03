Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi
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Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi

Sayısız film ve dizi projesinde yer alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir'in koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Durumu ağır olan usta oyuncunun, vücudunun da oksijen kabul etmediği öğrenildi.

Skandal, Kurtlar Vadisi, Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi önemli projelerde yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Muharrem Erdemir, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi

VİRÜS AKCİĞERLERİNİ KAPLADI

Dört gün önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Erdemir, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Virüsün akciğerlerini kapladığı öğrenilen Erdemir'in vücudunun oksijen kabul etmediği bilgisine ulaşıldı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Muharrem Erdemir, geçmişte Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.

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Damla Çelikli
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