Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Sayısız film ve dizi projesinde yer alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir'in koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Durumu ağır olan usta oyuncunun, vücudunun da oksijen kabul etmediği öğrenildi.
Skandal, Kurtlar Vadisi, Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi önemli projelerde yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Muharrem Erdemir, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.
VİRÜS AKCİĞERLERİNİ KAPLADI
Dört gün önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Erdemir, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Virüsün akciğerlerini kapladığı öğrenilen Erdemir'in vücudunun oksijen kabul etmediği bilgisine ulaşıldı.
Birçok dizi ve filmde rol alan Muharrem Erdemir, geçmişte Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.