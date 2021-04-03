Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi

Sayısız film ve dizi projesinde yer alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir'in koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Durumu ağır olan usta oyuncunun, vücudunun da oksijen kabul etmediği öğrenildi.