Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşun Göğen 75. yaşını kutladı
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Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşun Göğen 75. yaşını kutladı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 3 aydır sokağa çıkmayan usta oyuncu Coşkun Göğen, normalleşme sürecinin başlamasıyla iş hayatına geri döndü. 75 yaşına giren Göğen, yeni yaşını da sürpriz bir partiyle kutladı.

16.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:29

Antalya'daki bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, 75 yaşına sürpriz partiyle girdi. İş arkadaşlarının düzenlediği partide duygulanan Göğen, pastanın mumlarını söndürüp yeni yaşını kutladı. Mumları üflediği sırada dilek tutmayı unutmadığını belirten Göğen, koronavirüs önlemleri nedeniyle maske takmayı da ihmal etmedi.

"KARANTİNADA EŞİMLE BİRBİRİMİZİ YENİDEN TANIDIK"

Koronavirüs nedeniyle 3 aydır maskesini yüzünden çıkartmadığını anlatan Coşkun Göğen, önlemler nedeniyle 65 yaş sınırına takıldığını ve yaklaşık üç ay evden dışarı çıkmadığını söyledi. Göğen, "Çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. Hayatım boyunca sağlık konusunda kendime dikkat ettim. Koronavirüs tedbirlerini de harfiyen yerine getirdim. İlk günden bugüne kadar maskemi toplum içinde hiç çıkartmadım. Üç ay evden dışarı çıkmadım. Aslında çok iyi oldu. Evimin tadını çıkardım. 17 yıllık eşimle birbirimizi yeniden tanıma ve zaman geçirme fırsatını yakaladık" dedi.

"KOMEDİ FİLMİYLE BOMBA GİBİ GELİYORUM"

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer alacağı komedi filminin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını ve kendisinin de bu filmde rol alacağını anlatan emektar oyuncu Göğen, "Aydemir abimin başrol oynadığı komedi filminin kadrosundayım. Çok eğlenceli bir proje olacak. Bomba gibi geliyorum" diye konuştu.

Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşun Göğen 75. yaşını kutladı
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşun Göğen 75. yaşını kutladı
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşun Göğen 75. yaşını kutladı
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'u Coşun Göğen 75. yaşını kutladı

Kaynak: DHA

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