Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

Süt Kardeşler, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biridir. Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi büyük oyuncuların oynadığı Süt Kardeşler filmi yediden yetmişe herkesin severek defalarca izlediği bir filmdir. Bir Arzu Film klasiği olan Süt Kardeşler filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Süt Kardeşler yediden Yetmişe herkesin sevgilisi bir Yeşilçam klasiğidir. Baş rollerinde televizyonda görmenin bile mutlululuk verdiği Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Hale Soygazi ve Ayşen Gruda gibi isimlerin bulunduğu Süt Kardeşler filminde daha pek çok Yeşilçam oyuncusu yer alıyor. İşte Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları!

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU

Süt kardeşler filmi, yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanımın, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve almasıyla başlayan bir komedi tufanını konu alır. Sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI