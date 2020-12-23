Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

23.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:10
Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

Süt Kardeşler, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biridir. Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi büyük oyuncuların oynadığı Süt Kardeşler filmi yediden yetmişe herkesin severek defalarca izlediği bir filmdir. Bir Arzu Film klasiği olan Süt Kardeşler filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Süt Kardeşler yediden Yetmişe herkesin sevgilisi bir Yeşilçam klasiğidir. Baş rollerinde televizyonda görmenin bile mutlululuk verdiği Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Hale Soygazi ve Ayşen Gruda gibi isimlerin bulunduğu Süt Kardeşler filminde daha pek çok Yeşilçam oyuncusu yer alıyor. İşte Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları!

Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU

Süt kardeşler filmi, yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanımın, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve almasıyla başlayan bir komedi tufanını konu alır. Sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Şaban
  • Şener Şen - Hüsamettin
  • Adile Naşit - Melek
  • Halit Akçatepe - Ramazan
  • Hale Soygazi - Bihter
  • Ayşen Gruda - Emine
  • Ergin Orbey - Bayram
  • Jale Altuğ - Afife
  • Yasemin Esmergül - Yasemin
  • Ali Şen - Kerami
  • Türker Tekin - Kahya
  • Dinçer Çekmez - Çavuş
  • Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Okan Buruk Vitor Hugo Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilçam'ın efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:32:29. #1.15#
title