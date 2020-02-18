Yeşilboğaz: "Çocuklar hangi davranışın suç olduğunu bilmiyor"

18.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:44

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocukların, hangi davranışın suç olduğunu bilmediklerini söyledi.



Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri Dilara Çıplak ve Hasan Basri Özkan ile Araştırma Görevlisi Nilay Soydan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.



Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen'in de bulunduğu ziyarette, işbirliği içerisinde yapılacak olan toplumsal ve eğitim projelerinin içeriği hakkında fikir alışverişi yapıldı. Kurumların kentin günceline yön verme, toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler üretme konusunda öncü olması gerektiğini belirten Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik seminerlerin düzenlenmesinin yanı sıra, okullarda çocuklara yönelik 'suç sayılan davranışlar, sosyal medya ve cinsellik' konularında eğitim çalışmaları yapılacağının bilgisini verdi. Yeşilboğaz, toplumda suç işleyen çocuk sayısında azalma olmamasının nedenleri arasında, çocukların hangi davranışın suç sayıldığını bilmediklerinin yer aldığını vurguladı.



Hak temelli kutsal bir görevi ifa edecek olan geleceğin hukukçularının, kadın hakları, çocuk hakları, mülteci hakları, insan hakları, çevre ve hayvan hakları konusunda kaliteli eğitim alması gerektiğinin altını çizen Yeşilboğaz, Mersin Barosu olarak paneller düzenleyerek hukuk fakültesi öğrencilerinin hak temelli yetişmesine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.



Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri, Mersin Barosu ile ortak projede buluşacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA