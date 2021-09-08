Yeşilay'ın yeni yönetimini kabul etti
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Yeşilay'ın yeni yönetimini kabul etti

Yeşilay'ın yeni yönetimini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni yönetimi, Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni yönetimi, Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi Onursal Başkanı Nuri Çetin, Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu ile Başkan Yardımcısı Ercan Şirin, yönetim kurulu üyesi Mehmet Bilgili, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Rümeysa Güzel ile Yeşilay Kütahya personeli Nimet Demirci yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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