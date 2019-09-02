Yeşil mayosuyla verdiği pozu paylaşan Simge'ye takipçilerinden "Sarı civciv" yorumu
Sarıya boyattığı saçlarıyla uzun süre konuşulan şarkıcı Simge Sağın, yeşil mayosuyla kitap okurken çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Takipçileri Sağın'a "Sarı civcivim seni seviyorum" yorumunu yaptılar.
Siyah saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştiren Simge Sağın, magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden. Yaz başında değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı, son paylaşımıyla olay oldu.
YEŞİL MAYOLU KİTAP OKUMA POZU
Bütün yaz boyunca tatil paylaşımları yapan başarılı şarkıcı son olarak yeşil mayosuyla uzandığı şezlongda kitap okurken çekindiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
"SARI CİVCİVİM"
Simge'nin mayolu paylaşımına "Sarı civcivim seni seviyorum" yorumları yağdı.
METİN HARA İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Güzel şarkıcının adı son günlerde Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile aşk dedikodularına karışmıştı. ikiliden konu ile alakalı hiçbir açıklama gelmedi.