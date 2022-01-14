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Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan park, yeşil alan, bahçeler ve Karatay Mahallesi Halı sahasında bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan park, yeşil alan, bahçeler ve Karatay Mahallesi Halı sahasında bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Hemşehrilerimizin rahat nefes aldığı, çocuklarımızın sosyalleşip eğlendiği park, bahçe ve yeşil alanlarımıza sahip çıkarak bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Küresel ısınmanın büyük boyutlara ulaştığı, doğanın ve yeşilin önem kazandığını bu dönemde evlatlarımıza ve gelecek nesillerimize yeşil bir Bünyan bırakmak için çalışmalar aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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