Yeşil alanlarda haşereye karşı kararlı mücadele

Manisalı vatandaşların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, program dâhilinde yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.