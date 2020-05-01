Yerli yoğun bakım solunum cihazı için hazırlanan Rusça tanıtım filmi
01.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:26
Yerli yoğun bakım solunum cihazı tanıtım filmi (Rusça) ANKARA - Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı için İngilizce ve Rusça tanıtım filmi hazırlandı.
Yerli yoğun bakım solunum cihazı tanıtım filmi (Rusça) ANKARA - Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı için İngilizce ve Rusça tanıtım filmi hazırlandı.
Kaynak: AA