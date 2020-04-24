Yerli Solunum Cihazı Muadillerine Fark Attı Covid-19 nedeni ile oldukça sık olarak ihtiyaç duyulan solunum cihazı şu sıralar pek çok ülke için kritik derecede önem arz ediyor.

Covid-19 nedeni ile oldukça sık olarak ihtiyaç duyulan solunum cihazı şu sıralar pek çok ülke için kritik derecede önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk parti üretimi hastanelere sevk edilen yerli solunum cihazı muadillerine fark attı. İşte detaylar!

Yerli Solunum Cihazı Başarılı Oldu mu?

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde üretilen yerli solunum cihazının üretiminde Biosys, Aselsan, Baykar ve Arçelik görev aldı. Geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı tüm testleri başarı ile tamamlayarak hastanelerde ilk kullanımlara başladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, konu hakkında yaptığı açıklamalarda aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli."

"Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük."

"Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum."

"Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.