Yerli Savaş uçağı ne zaman bitecek? Yerli savaş uçağı projesi son durum!
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Yerli Savaş uçağı ne zaman bitecek? Yerli savaş uçağı projesi son durum!

09.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:34
Yerli Savaş uçağı ne zaman bitecek? Yerli savaş uçağı projesi son durum!

Gündemden düşmeyen konulardan biri olan ve üretimi yakından takip edilen yerli savaş uçağı hakkında son durum güncellemeleri geldi. 2020 Aralık ayında açıklanan yen bilgilere göre yerli savaş uçağı ne zaman bitecek? Yerli savaş uçağı hazır mı? Yerli savaş uçağı hakkında Aralık 2020 son durumu!

Telefon bağlantısıyla TRT Radyo 1'de yayımlanan, "Yerli ve Milli" programına katılan Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak (MMU)projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını ve 2029 yılında göreve başlayacağını söyledi.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ SON DURUM 2020!

MMU'nun göreve başlayacağı tarih olarak 2029 yılını işaret eden Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağının altını çizdi.

Kotil, MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını ifade ederken, 2025'te teslim edilmesi planlanan MMU için, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.

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