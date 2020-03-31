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Yerli Mobil Oyun Geliştirici, Dünya Listelerinde Zirveye Çıktı!

Koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçen yerli oyun şirketlerinden Panteon, son mobil oyunlarıyla büyük bir başarı elde etti.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Yerli Mobil Oyun Geliştirici, Dünya Listelerinde Zirveye Çıktı!

Koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçen yerli oyun şirketlerinden Panteon, son mobil oyunlarıyla büyük bir başarı elde etti. Türklerin de mobil oyun yapımında oldukça iyi olduğu gösteren örnek firmalardan Panteon'un listeleri alt üst eden yeni oyununun indirme linki haberimizde.

Bu zorlu süreçte çalışanların büyük bir kısmı işini evde sürdürüyor. Ekipler arası iletişimi kolaylaştıran uygulamalar önem kazandı. Toplantılar dijital yapılmaya başladı. Salgının daha da can almaması için alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışma sistemine geçen şirketlerden birisi de Panteon.

2004'ten bu yana oyun geliştiren deneyiml bir ekip tarafından 2012 yılında ODTÜ Teknokent'te kurulan mobil odaklı bir oyun firması olan Panteon, son yayınladıkları "Home Restoration" adlı oyunuyla App Store ve uygulama marketlerinde 50'den fazla ülkede en çok indirilenler listesine girdi. Sadece iki günde oyun 1 milyondan fazla mobil oyuncu tarafından indirildi. Panteon'un kurucusu Ufuk Şahin, hedeflerinin 1 ay içerisinde 10 milyon indirilmeye ulaşmak olduğunu söyledi.

Panteon ve Teknasyon Yazılım'ın ortaklarından Burak Sağlık da "Tüm ekip olarak Kovid-19 salgını sebebiyle evden çalışmaya başladığımız bu dönemde yakaladığımız bu başarı bizleri çok sevindirdi. Önümüzdeki dönemde Panteon'un daha fazla oyununu zirvede göreceğimize eminim. Dünyanın eve kapandığı bu zor günlerde insanların hayatlarına ufak da olsa bir eğlence katabilmek hepimize çok büyük bir motivasyon oldu." dedi.

Home Restoration oyunu ilk olarak Apple App Store üzerinden indirilmeye açıldı. Ücretsiz olarak iPhone/iPad cihazlara indirilebiliyor Açıklaması

Kaynak: Tamindir

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