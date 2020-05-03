'Yerli Dallas' dedirten iddia! Zerrin Özer'in eski kaynanası şoförüyle..
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'Yerli Dallas' dedirten iddia! Zerrin Özer'in eski kaynanası şoförüyle..

'Yerli Dallas' dedirten iddia! Zerrin Özer'in eski kaynanası şoförüyle..
03.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:44

Zerrin Özer, 'dolandırıcı' diye boşandığı Murat Akıncı ile eski eşinin annesini yeniden affetti. Ünlü sanatçının şoförünün de eski kayınvalideyle yasak aşk yaşadığı iddiası 'Yerli Dallas' dedirtti.

Haziran 2019'da Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, eşinin dolandırıcı olduğu iddiaları sonrasında nikahtan 36 saat sonra boşandı. 62 yaşındaki Özer, uzaklaştırma kararı da aldırdığı kendisinden 27 yaş küçük Akıncı'yla barıştı. Ünlü sanatçı, eski eşi ve kayınvalidesiyle Zekeriyaköy'deki evinde kalırken 'Temiz magazin' sitesi, ortaya şok bir iddia attı. Zerrin Özer'in yıllardır yardımcısı olan evli ve 3 çocuk babası Nail Çetinalp'in Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal'la samimi görüntüleri ortaya çıktı. Çetinalp, bir yıldır maaş alamadığı Özer'e borç da verdi. Ünlü sanatçıya kefil olan Nail Çetinalp'e bu yüzden haciz gitti. Özer'in yanından ayrılan Çetinalp'in oğulları da olanlardan Akıncı, anne Ünal ve ünlü sanatçıyı suçladı…

Kaynak: Snob Magazin

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