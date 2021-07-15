Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu
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Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu

Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Norveçli Loke Wilson (61), ev arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Norveçli Loke Wilson (61), ev arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Norveçli Loke Wilson, önceki akşam ev arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Arkadaşının bildirmesiyle eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Wilson'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Wilson'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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