Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu
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Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu

Yerleşik Alman kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 yıldır yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki bir Alman vatandaşı, evinde ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 yıldır yerleşik olarak yaşayan 72 yaşındaki bir Alman vatandaşı, evinde ölü olarak bulundu.

Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde yaşayan yerleşik Alman vatandaşı Manfred Bernd Alois Floscher (72), aynı evde beraber yaşadığı erkek arkadaşı Sigrid Schnell tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Schnell durumu site yöneticisine haber verdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk incelemede Alman vatandaşının yaşlılığa bağlı olarak öldüğü üzerinde duruluyor. Floscher'in cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından belediye morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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